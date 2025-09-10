Рост налоговых поступлений от новосибирских IT-компаний составил до 30%

В регионе работают почти 3 тыс. организаций

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Отрасль IT показывает уверенный рост в Новосибирской области, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию. Рост налоговых поступлений от компаний сектора составил до 30% за первое полугодие 2025 года, сообщил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь в пресс-центре ТАСС.

"Отрасль показывает уверенный [рост], несмотря на какие-то макроэкономические показатели, высокую ключевую ставку, тем не менее мы за первое полугодие 2025 года отмечаем рост выручки IT-компаний и рост уплаченных налогов. <…> Рост выручки и налоговых поступлений [составляет] порядка от 20% до 30% по сравнению с прошлым годом", - сказал он. Министр уточнил, что такой же рост можно прогнозировать по итогам года.

По данным Минцифры, IT-компании уже уплатили в консолидированный бюджет более 7 млрд рублей налогов. Всего в регионе работают почти 3 тыс. компаний, в секторе занято порядка 30 тыс. человек. Вклад отрасли во внутренний региональный продукт оценивается в 4%, что сопоставимо со сферами сельского хозяйства или строительства. По словам Цукаря, этот показатель выше среднероссийского и по Сибирскому федеральном округу.

В регионе действуют все федеральные меры поддержки, в том числе отсрочка от армии для сотрудников IT-компаний. По льготной ипотеке выдано 3,5 тыс. кредитов на сумму более 24 млрд рублей, сообщил министр. Также востребованы меры поддержки, предусмотренные для масштабных инвестиционных проектов. Отмечается насыщение рынка специалистами. "Мы подтверждаем статус IT-столицы РФ, статус столицы по подготовке кадров. Об этом говорят многие лидирующие позиции в рейтингах РФ", - отметил глава ведомства.

Для подготовки и повышения квалификации специалистов в Новосибирской области совместно с IT-компаниями организовано порядка 40 различных лабораторий, также на базе вузов действуют профильные кафедры, сообщил Цукарь.