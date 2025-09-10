Минфин рассчитывает на запуск контроля наличия ОСАГО по камерам

В случае, если полиса нет, в личный кабинет на портале госуслуг вместе со штрафами за нарушение ПДД автовладельцу придет уведомление об отсутствии ОСАГО

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Некоторые водители по-прежнему ездят без ОСАГО, нужно контролировать наличие полиса по дорожным камерам. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков во время выступления на V ежегодном форуме "Будущее страхового рынка".

"По камерам все-таки нужно будет контролировать и фиксировать наличие или отсутствие полисов ОСАГО. Мы понимаем, что сейчас есть проблема. Некоторые сейчас ездят без полисов. Сейчас нет эффективных методов контроля. Это будет эффективный механизм, когда можно будет с помощью камер такой контроль производить", - сказал он, уточнив, что вопрос обсуждается уже давно.

Старт эксперимента по проверке полисов ОСАГО через дорожные камеры сдвигался уже несколько раз. В рамках эксперимента, если автомобилист нарушит правила дорожного движения и попадет в объектив камер фото и видеофиксации, его автоматически проверят на наличие полиса ОСАГО. В случае, если полиса нет, в личный кабинет на портале госуслуг вместе со штрафами за нарушение ПДД автовладельцу придет уведомление об отсутствии ОСАГО.

В середине лета газета "Известия" сообщила, что власти хотят обойтись без эксперимента по контролю за наличием ОСАГО с помощью камер и предупреждением на "Госуслугах" вместо штрафа. Со ссылкой на письмо Минфина издание указывало, что водителей без полиса сразу начнут штрафовать.