Большое внимание уделяется, помимо Китая, странам Персидского залива

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия продолжит рассматривать возможности для либерализации визового режима для иностранцев, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, выступая на международном форуме-выставке по туризму "Отдых".

"Наша страна продолжит рассматривать все пути для либерализации визового режима с иностранными партнерами. Мы большое внимание уделяем, помимо Китая, странам Персидского залива, видим, как растет турпоток из Саудовской Аравии, из ОАЭ, это действительно рост в пять-шесть раз по сравнению с тем, что было два года назад. Видим, как растет турпоток из Юго-Восточной Азии, Малайзии, Индонезии. У нас база низкая была с ними, по 2-3 тыс. человек въезжали, но сейчас это уже совсем другие цифры, в год 10-12 тыс.", - сказал он.

Глава департамента отметил, что в России создаются возможности для расчетов иностранцев в стране, чтобы они могли пользоваться в РФ платежными инструментами.

"Это, прежде всего, проект "Карта туриста". Малайзийским гражданам уже были выданы первые карты. Активно продвигаем эту историю и делаем различные бизнес-матчинги с точки зрения поиска туристических операторов в Малайзии, в Индонезии, в странах Персидского залива, которые готовы заключать точечные контракты с нашими банками, которые выпускают такие карты", - рассказал Кондратьев.