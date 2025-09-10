В МИД Белоруссии назвали причину закрытия границ Польшей

Это решение направлено против импорта китайских товаров, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Решение Польши закрыть границу с Белоруссией направлено в том числе против импорта китайских товаров. Об этом журналистам заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

"Мы посчитали: за месяц через границу Белоруссии и Польши на Запад идут грузы, практически четверть которых китайского происхождения", - сказал он.

"Вот вам ответ, против кого в том числе направлено это решение. Вот вам пример очередной недобросовестной конкуренции", - пояснил министр.

По данным МИД, порядка 400 тыс. тонн товаров в месяц, или 12-13 тыс. тонн в день, поставляется через границу Белоруссии исключительно для Польши. "Вот это решение Туска еще и против польских предпринимателей и людей, польской экономики", - подчеркнул Рыженков.