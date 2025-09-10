Минэнерго ожидает, что организации проявят интерес к участию в конкурсе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Назначение энергокомпаний для строительства объектов генерации на Дальнем Востоке после несостоявшегося конкурсного отбора в регионе может произойти осенью. Об этом сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко в кулуарах конференции "Энергия для потребителей: вызовы, ресурсы, стратегии".

"Назначение - опять же, осенью будет принято решение. Там уже параметры все понятны по продлению ресурса действующих электростанций, по необходимости в определенных точках строительства", - уточнил он.

По словам Конюшенко, Минэнерго ожидает, что компании проявят интерес к участию в конкурсе. "У нас есть ожидание, что найдутся те, кто захочет строить", - пояснил он.

В августе "Системный оператор" сообщил, что конкурсный отбор по строительству новой генерации на Дальнем Востоке не состоялся из-за отсутствия заявок.