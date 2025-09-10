По данным платформы, за первые часы работы нового способа авторизации через мессенджер успешно вошли более 200 тыс. человек

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. В мобильных приложениях "Вконтакте" и "VK видео" появилась возможность входа через мессенджер Max вместо смс, сообщили в пресс-службе платформы

Для этого необходимо быть зарегистрированным в мессенджере.

Для входа в сервисы через Мax нужно ввести логин и принять предложение о переходе в мессенджер, затем пользователь будет перенаправлен в чат-бот "Коды подтверждения", где сможет подтвердить вход в аккаунт одним кликом. "Если в аккаунте активирована двухфакторная аутентификация, то одноразовый код также вводить не нужно, система запросит только дополнительный пароль', - добавили в пресс-службе.

По данным платформы, за первые часы работы нового способа авторизации через Max успешно вошли более 200 тыс. человек.

Max - национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В Мax доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.