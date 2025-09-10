По данным Минцифры, в 90% случаях заявления подавали мамы детей, в 10% - отцы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 1,1 млн заявлений в первые классы школ в 2025 году было подано через "Госуслуги", что на 13% больше, чем в годом ранее. Всего через портал было записано 2/3 всех первоклассников в стране, или 3/4 детей, родителям которых был доступен сервис, сообщили в Минцифры РФ.

"Приемная кампания в школах завершилась. На "Госуслугах" подали более 1,1 млн заявлений в 1 класс. Это на 13% больше, чем в прошлом году. Порталом пользовались родители 75% детей из регионов, где был доступен сервис, - в Москве и Московской области запись велась на региональных порталах. Всего с помощью "Госуслуг" родители записали в 1 класс около 2/3 всех первоклассников в стране", - говорится в сообщении министерства.

В 90% случаях заявления подавали мамы детей, в 10% - отцы. Среди тех, кто пойдет в 1-й класс, 48,6% - девочки, 51,4% - мальчики.

"Заявления принимали в два этапа. В первую волну - в школы по месту прописки и от тех, у кого есть льготы. Родители могли заранее подготовить черновик, поэтому почти 20% заявлений на этом этапе было подано в первые минуты после старта записи. Так шансы попасть в выбранную школу были выше. Во вторую волну записывали туда, где оставались места", - добавили в министерстве.

Так, в первую волну в школы записали 815,7 тыс. детей, во вторую - 153,8 тыс. Чаще всего пользовались "Госуслугами" в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Дагестане, Татарстане и Башкортостане.