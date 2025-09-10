Кабмин должен внести документ в Госдуму до 1 октября, указал премьер

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство России скоро рассмотрит проект федерального бюджета на предстоящие три года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

"Важная тема - это бюджет. Правительство должно внести его проект в Государственную думу до 1 октября. В нем необходимо, конечно, учесть все текущие вызовы. Мы их подробно обсуждали при формировании прогноза социально-экономического развития до 2028 года. В ближайшее время должна пройти наша бюджетная комиссия, где необходимо утвердить все основные параметры, а это доходы и расходы. После этого законопроект будет представлен на заседании правительства Российской Федерации", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что среди безусловных приоритетов - обеспечение макроэкономической стабильности, сбалансированность бюджета, выполнение социальных обязательств и достижение национальных целей развития, которые были определены главой государства. "Сегодня еще раз посмотрим, какие ресурсы должны быть направлены на решение этих вопросов, а также на стимулирование производства, на поддержку наших регионов, на технологические, инфраструктурные проекты", - добавил он.

Особое внимание, продолжил премьер, надо уделить формированию дополнительных источников доходов. "Учитывая реалии, необходимо сконцентрироваться на теме эффективности, в том числе в части производительности труда. Надо всячески ускорять ее рост, для чего продолжить снимать общесистемные барьеры для предпринимательской инициативы, сокращать избыточную административную нагрузку, создавать стимулы для самостоятельного развития за счет внутрикорпоративных программ самих компаний", - пояснил глава кабмина.

По его словам, одной из ключевых задач станет и повышение качества инвестиционного климата. Это планируется реализовать через национальную модель целевых условий ведения бизнеса. На усиление эффективности экономики также направлен разрабатываемый правительством план структурных изменений.