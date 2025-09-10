Созданы условия для работы ювелирной отрасли, сообщил губернатор региона Василий Анохин

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая в РФ алмазодобывающая компания "Алроса" будет выпускать ювелирные изделия в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Теперь холдинг ("Алроса" - прим. ТАСС) полностью развернул у нас всю ювелирную группу. Все итоговые изделия, финальные ювелирные изделия будут теперь выходить из Смоленска - то есть и огранка, и полностью вся ювелирка. За это тоже отдельное спасибо руководителю", - сказал Анохин.

Ранее Смоленскую область называли "столицей огранки". По словам губернатора, сейчас в регионе созданы условия для работы ювелирной отрасли. "Мы под них сделали и колледж, и условия. Будем стараться развивать этот проект", - сообщил Анохин.