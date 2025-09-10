Оверчук: евразийская интеграция дает очевидные выгоды

У многих стран ЕАЭС ассоциируется с энергетической и продовольственной безопасностью, взаимным уважением и равноправием входящих в него государств, подчеркнул вице-премьер

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия не удивлена интересу стран к сближению с ЕАЭС, это евразийское интеграционное объединение дает очевидные выгоды его участникам, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Ранее замминистра торговли Пакистана Насир Хамид заявил ТАСС, что его страна ведет подготовительную работу для присоединения к работе ЕАЭС.

"У многих стран мира ЕАЭС сегодня ассоциируется с энергетической и продовольственной безопасностью, взаимным уважением и равноправием входящих в него государств, строящих свои отношения на основе консенсуса, - подчеркнул он. - Евразийская интеграция дает очевидные выгоды всем ее участникам и работает на укрепление экономической связанности на континенте. Поэтому мы не удивлены интересу других стран к сближению с ЕАЭС и Россией. Со своей стороны готовы разъяснять заинтересованным странам модальности интеграционных инициатив, нацеленных на формирование Большого евразийского партнерства".

Оверчук также отметил, что за 10 лет работы ЕАЭС состоялся как ведущее интеграционное объединение на Евразийском континенте, а входящие в него государства продемонстрировали темпы экономического роста, опережающие среднемировые.