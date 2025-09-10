Продолжающиеся боевые действия, в том числе близко к станции, вызывают глубокую озабоченность, отметил гендиректор МАГАТЭ

ВЕНА, 10 сентября. /ТАСС/. Состояние ядерной безопасности на Запорожской АЭС остается нестабильным, шесть из семи критериев устойчивости нарушены. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Ядерная безопасность на ЗАЭС остается нестабильной, нарушены шесть из семи критериев", - сказал он, его слова приводит пресс-служба МАГАТЭ.

"Продолжающиеся боевые действия, в том числе очень близко к станции, вызывают глубокую озабоченность, усиливая риски", - добавил Гросси. Эти обстоятельства также выделяют наблюдатели МАГАТЭ на станции, которые сообщили о том, что слышали военные действия на протяжении всей прошлой недели, отметил гендиректор.

Запорожская АЭС - российский ядерный объект на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. ВСУ с 2022 года обстреливают жилые районы Энергодара и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами. С сентября 2022 года на станции постоянно находятся эксперты Секретариата МАГАТЭ. Их состав регулярно ротируется.

В марте 2022 года Гросси объявил о семи критериях ядерной безопасности, которые необходимо соблюдать в случае вооруженного конфликта. К ним относятся физическая целостность зданий АЭС, полная функциональность систем безопасности, соблюдение условий, позволяющих сотрудникам станции выполнять свою работу, отсутствие нарушений внешнего электроснабжения, функциональность логистических цепочек, мониторинг уровня радиации и готовность реагировать в чрезвычайных ситуациях, а также надежная коммуникация с регулятором - МАГАТЭ.