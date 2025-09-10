Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Стоимость столовой свеклы в России с 2 по 8 сентября 2025 года снизилась на 5,3%, картофеля - на 4,8%, моркови - на 4,7%, сообщается в материалах Росстата.

В целом цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2%. В том числе капуста белокочанная подешевела на 4,2%, лук репчатый - на 3,7%, яблоки - на 2,9%. В то же время помидоры подорожали на 2,8%, огурцы - на 0,4%, бананы - на 0,2%.

Также за этот период снизились цены на сухие молочные смеси для детского питания - на 0,4%, масло подсолнечное и соль поваренную - на 0,3%, сметану - на 0,1%.

В то же время выросли цены на сосиски, сардельки - на 0,7%, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,5%, свинину, колбасы вареные, крупу гречневую, молоко ультрапастеризованное и творог - на 0,4%, говядину, рыбу мороженую, сыры твердые, полутвердые и мягкие, хлеб пшеничный, сахар-песок и консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,3%, мясо и яйца кур, молоко пастеризованное, маргарин, хлеб ржаной, печенье и чай черный - на 0,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые, пшено, вермишель, консервы овощные для детского питания и водку - на 0,1%.