МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Стоимость картофеля в России в августе 2025 года снизилась на 30%, столовой свеклы - на 26,4%, белокочанной капусты - на 25,4%, сообщается в материалах Росстата.

Также в августе снизились цены на морковь - на 25,3%, лук репчатый - на 22,3%, помидоры - на 21,3%, виноград - на 14,8%, перец сладкий - на 7,3%, бананы - на 7,2%, лимоны - на 6,3%, яблоки - на 5,3%, груши - на 4,7%, чеснок - на 3,3%, грибы свежие - на 2,1%. В то время как огурцы подорожали на 12,8%, свежая зелень - на 0,8%, апельсины и ягоды замороженные - на 0,4%. В целом цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились 10%).

Также за этот период снизились цены на оливковое масло - на 2,1%, жевательную резинку - на 1,6%, рис - на 1,3%, яйца куриные - на 1,2%, масло подсолнечное и муку пшеничную - на 0,5%.

В группе мясопродуктов выросли цены на свинину - на 2%, консервы мясные для детского питания - на 1,5%, фарш мясной - на 1,3%, печень говяжью, свиную - на 1,2%, колбасы сырокопченые, полукопченые и варено-копченые - на 0,6%, говядину, баранину, окорочка куриные и мясокопчености - на 0,5%.

Из рыбопродуктов подорожали кальмары мороженые - на 1,8%, рыба живая и охлажденная, соленая, маринованная, копченая - на 1%, рыба мороженая неразделанная - на 0,6%, рыбные консервы и мороженое филе - на 0,5%. В то же время икра лососевых рыб подешевела на 0,9%.

Среди прочих продовольственных товаров выросли цены на кофе - на 1,7%, консервы овощные для детского питания - на 0,9%, мед - на 0,8%, булочные изделия сдобные, кексы, рулеты, смеси сухие молочные для детского питания, сухие приправы, специи, продукцию предприятий общественного питания и обеды в ресторане - на 0,7%, торты и обеды в столовой кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,6%, хлеб пшеничный, национальные сыры и брынзу, шоколад, конфеты шоколадные натуральные и с добавками, майонез, супы в пакетах, напитки безалкогольные, кофе в организациях быстрого обслуживания и ужин в ресторане - на 0,5%.