В России в августе снизились цены на корвалол и валериану

При этом цены на лекарства, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим, в августе выросли в среднем на 0,2%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП), в августе выросли в среднем на 0,2% по сравнению с месяцем ранее, в то же время корвалол и экстракт валерианы подешевели на 0,9% и 0,3% соответственно, следует из данных Росстата.

"Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем изменились на +0,2%. <…> Снизились цены на трекрезан (-1,5%), корвалол и ренгалин (-0,9%), мукалтин (-0,6%), валерианы экстракт, канефрон Н и спазмалгон (-0,3%)", - говорится в документе.

По данным ведомства, цены на лизобакт в августе выросли на 1,4%, валосердин, гепариновую мазь, граммидин, кеторол экспресс и троксерутин - на 0,9%, метилурацил - на 0,8%, активированный уголь, аскофен-П и нафазолин - на 0,7%, нимесулид - на 0,6%, таурин - на 0,5%, анальгин отечественный - на 0,4%, валидол и пенталгин - на 0,3%.

Цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП в августе выросли в среднем на 0,4%, в том числе на хлоргексидин - на 1,8%, натрия хлорид и перекись водорода - на 1,2%, аскорбиновую кислоту - на 1,1%, аспирин отечественный и омепразол - на 0,9%, салициловую кислоту - на 0,8%, лоперамид - на 0,7%, беталок ЗОК, верошпирон и панкреатин - на 0,5%. В то же время снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-0,5%), цетрин (-0,3%), бисопролол и ингавирин (-0,2%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены на корригирующие очки - на 0,8%, вату - на 0,6%, шприцы одноразовые - на 0,5%, бинты - на 0,4%. Снизились цены на аппараты для измерения артериального давления электронные (-0,2%).