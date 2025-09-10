Проживание в хостеле и путевки в санатории РФ в августе подешевели на 1,9%, проживание в гостинице от двух до пяти звезд - от 0,8% до 1,5%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Стоимость туристических поездок на черноморские курорты РФ в августе снизилась на 13,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в то же время отдых в Египте подорожал на 6,9%, следует из данных Росстата.

Также снизились цены на речные круизы на территории России (-8%), проживание в гостинице категории "одна звезда" или мотеле (-2,6%), путевки в дома отдыха и пансионаты (-2,5%).

Проживание в хостеле и путевки в санатории РФ в августе подешевели на 1,9%, проживание в гостинице от двух до пяти звезд - от 0,8% до 1,5%, экскурсионные туры по России - на 1,3%, автобусные экскурсии и билеты в кинотеатры - на 0,6%. Выросли цены на билеты в театры - на 1,2%.

В то же время подорожали поездки на отдых в Египет (+6,9%), ОАЭ (+5,6%), отдельные страны Юго-Восточной Азии (+2,4%), Турцию (+1,1%) и отдельные страны Средней Азии (+0,5%). Снизились цены на поездки в страны Закавказья (-6,6%) и Белоруссию (-2,5%).