Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии указал, что среди европейских министров есть четкое мнение о том, что рестрикции не работают так, как планировалось

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Европейские санкции больше навредили самой Европе и ее экономике, чем Белоруссии или России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"У Венгрии четкая позиция по санкциям и их влиянию. Мы уже приняли в ЕС 18 пакетов санкций, они навредили больше Европе и европейской экономике, чем Белоруссии или России. Это очевидно", - сказал он в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный".

По словам главы ведомства, даже среди его коллег - министров в Европе есть четкое мнение о том, что санкции не работают так, как планировалось.

"Давайте скажем это прямо. Наша позиция простая: если ты что-то делаешь 18 раз, и это не работает, может, стоит перестать это делать. Но европейские коллеги уверены: если мы сделаем одно и то же в 19-й раз, то оно почему-то сработает", - отметил министр, говоря о пакетах европейских санкций.