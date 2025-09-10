Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны заявил, что действия киевских властей показывают, насколько несправедливо их поведение

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Нападения киевских властей на нефтепровод "Дружба" вредят Венгрии и Словакии, а не России, такие атаки недопустимы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы не имеем выхода к морю, а это значит, что наши пути к поставкам нефти и газа ограничены. Мы зависимы от импорта. Тот, кто атакует нефтепровод, атакует нашу безопасность, наш суверенитет. Мы несколько раз просили Украину не делать этого. Нападение на "Дружбу" вредит не России, а Венгрии и Словакии", - сказал он в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный".

По его словам, действия киевских властей показывают, насколько несправедливо их поведение.

"Мы им даем 40% их электроэнергии, а они нам "в благодарность" отвечают ударами по нефтепроводу. Так нельзя", - отметил Сияйрто.