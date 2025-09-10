Fitch повысило прогноз мировых цен на золото и медь

В частности, в 2025 году цена на золото прогнозируется на уровне $3 тыс. за тройскую унцию

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозы мировых цен на медь на фоне ожидаемого роста спроса на металл и низких запасов металла в мире, а также повысило прогноз по цене золота из-за его статуса "безопасного актива". Об этом говорится в отчете агентства.

В частности, в 2025 году цена на золото прогнозируется на уровне $3 тыс. за тройскую унцию (ранее - $2,8 тыс.), в 2026 году - $2,7 тыс. за тройскую унцию (ранее - $2,4 тыс.), прогноз по цене на 2027 год сохранен на уровне $2 тыс. за тройскую унцию. "Дальнейший рост геополитической премии, обусловленный статусом золота как безопасного актива, подтверждает наши более высокие предположения на 2025-2026 гг. и на среднесрочную перспективу. Опасения по поводу ослабления доллара США увеличили приток инвестиций в золото, что привело к рекордному росту цен", - говорится в обзоре.

Fitch также повысило прогноз спотовых цен на медь - в 2025 году они прогнозируются на уровне $9,5 тыс. за тонну (ранее - $9,2 тыс.). Прогноз цен на медь на 2026 год вырос до $9 тыс. за тонну (ранее - $8,5 тыс.), на 2027 год агентство ждет цену на медь на уровне $8,5 тыс. за тонну. Аналитики Fitch отмечают, что прогноз по ценам на медь до 2028 года был повышен, отражая устойчивый рост потребления и низкий уровень запасов меди. Кроме того, аналитики агентства ждут рост спроса на рафинированную медь в мире на 2-3% в 2025 и 2026 годах благодаря устойчивому спросу, особенно в Китае, несмотря на ослабление мировой экономики. Мировое предложение рафинированной меди, как ожидается, увеличится на 1,5-2% в 2025 и 2026 годах. Долгосрочное мировое потребление меди останется высоким благодаря энергетическому переходу, отмечают в агентстве.

Кроме того, агентство Fitch сохранило прогноз по ценам на алюминий на 2025-2026 гг. на уровне $2,5 тыс. за тонну, но повысило среднесрочный прогноз по ценам на этот металл до $2,5 тыс. за тонну в 2027 и 2028 годах с $2,3 тыс. за тонну. Агентство также ожидает увеличения спроса на алюминий с примерно 74 млн тонн в этом году до 80 млн тонн в 2030 г. Сокращенные производства будут постепенно возвращаться на рынок и будут построены новые мощности для удовлетворения этого спроса, отмечают в Fitch.