Мерц надеется на скорое достижение надежного соглашения ЕС и США по пошлинам

Канцлер Германии отметил, что "промышленность Европы в целом" страдает от неопределенности

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает на быстрое достижение надежного соглашения между Евросоюзом и США по пошлинам, в том числе по вопросам, которые пока не согласованы.

"Я ожидаю скорого достижения надежного соглашения между Европейским союзом и США. Не только по согласованным тарифам, но и по пунктам, которые до сих пор остаются открытыми. Это прежде всего пошлины на сталь и алюминий", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Берлине. Время является важным фактором, так как экономика Германии и промышленность Европы в целом серьезно страдают от неопределенности, обусловленной высокими тарифами, пояснил канцлер.

"Я хотел бы также увязать это с обращением в Европейский парламент. Европарламент должен быстро одобрить эти соглашения, чтобы обеспечить правовую определенность и ясность для европейской промышленности, которую затронули эти меры", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

27 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% импортируемых европейских товаров вместо 30% на весь импорт из Европы. ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. ЕК пообещала полностью запретить любые виды ввоза российских энергоресурсов и закупать американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.