Также стали чаще встречаться вина со сложным букетом во вкусе и аромате, сообщили в пресс-службе организации

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Эксперты "Винного гида России" отмечают, что качество винных напитков отечественного производства выросло за последние несколько лет, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскачества.

"Тенденция к росту качества вина очевидна, в целом по всем категориям мы отмечаем прирост. Эксперты "Винного гида России" оценивают вина по органолептическим показателям (вкус, цвет, аромат) и отмечают, что в исследовании гораздо реже стали встречаться вина с пороками, исчезли неприятные "хвосты" и посторонние привкусы", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Поясняется, что одновременно с этим стали чаще встречаться вина со сложным букетом во вкусе и аромате. А сортовые характеристики становятся все более узнаваемыми - то есть потребитель, приобретая вино того или иного сорта, стабильно получает напиток с характерными для него вкусо-ароматическими особенностями.

"Вина становятся более стабильными по качеству, то есть из года в год винодельни - особенно это касается крупных предприятий - выдают продукт определенного качества и вкусового профиля. Таким образом, потребитель может быть уверен, что вино, которое он пробовал в прошлом году и которое ему понравится, будет таким же и в этом [году]", - добавили в Роскачестве.

Там отметили, что в 2024 году прирост качества по всем категориям вин в общем составил 11,8% - то есть настолько больше вин соответствовали повышенному стандарту Роскачества, набрав 81 и более балл по специализированной шкале. Из 740 проверенных вин такую оценку получили 586. Наиболее серьезный рост качества и самое большое число высоко оцененных вин фиксировались в категории игристых. Результаты 2025 года появятся позднее и позволят понять, как сохраняется тенденция роста качества по рынку в целом и по отдельным категориям в частности.

"Винный гид России" - ежегодный проект, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке АО "Россельхозбанк". Исследование является ежегодным и охватывает все ведущие винодельческие регионы страны.