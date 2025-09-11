Стоимость составляет 43,7 рубля за 1 кг, что на 15% меньше уровня прошлого года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Средние розничные цены на картофель в России впервые за год упали ниже прошлогодних показателей. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Руспродсоюз".

По данным ассоциации на 9 сентября, средние розничные цены на картофель составляют 43,7 рубля за 1 кг, что на 15% ниже уровня прошлого года. "Снижению цен способствует расширение предложения на рынке ввиду активной уборочной кампании", - отметил зампредседателя правления ассоциации Дмитрий Леонов.

В то же время средние оптовые цены на картофель находятся на уровне 16,9 рубля за 1 кг, что на 5,1% ниже показателя месяц назад и на 21,4% ниже показателя год назад.

"В ближайшее время мы ожидаем сохранения понижательной динамики", - добавил эксперт.