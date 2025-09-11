Аналитики отмечают, что одной из причин снижения числа инцидентов является постепенная адаптация к изменениям в ландшафте угроз, что сопровождается снижением влияния эффекта высокой базы, характерного для предыдущих лет

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Количество утечек данных у предприятий топливно-энергетического комплекса по всему миру в первой половине 2025 года уменьшилось на 21,8%. Об этом говорится в исследовании специалистов экспертно-аналитического центра InfoWatch, которое есть у ТАСС.

"Экспертно-аналитический центр InfoWatch в первом полугодии 2025 года зарегистрировал 43 инцидента ИБ, связанных с утечками информации ограниченного доступа из инфраструктуры топливно-энергетического комплекса в мире, в том числе 3 инцидента в России. По сравнению с первой половиной 2024 года количество утечек данных в мировом ТЭК уменьшилось на 21,8%, а в российском осталось на прежнем уровне", - указано в исследовании.

Аналитики отмечают, что одной из причин снижения числа инцидентов является постепенная адаптация к изменениям в ландшафте угроз, что сопровождается снижением влияния эффекта высокой базы, характерного для предыдущих лет. Сектор топливно-энергетического комплекса, как и другие отрасли, как напомнили эксперты, испытал значительные потрясения в связи с началом специальной военной операции и сопутствующими глобальными изменениями, а геополитическая напряженность способствовала активизации киберпреступной деятельности, что совпало с возрождением активности программ-вымогателей, усложнением атак на цепочки поставок и началом массового применения злоумышленниками автоматизированных средств, основанных на технологиях искусственного интеллекта.

"Зарубежными компаниями заявляется, что 95% утечек в 2024 году и первой половине 2025 года произошли по вине хакеров. При этом в российском ТЭК высока доля инцидентов по вине сотрудников - она составляет 14,3%, доля кибератак 71,4%, и еще 14,3% пришлось на утечки, причины которых не установлены. Это говорит о том, что иностранные компании могут завышать долю внешних атак", - отмечают авторы исследования.

Анализ утечек данных ТЭК в РФ

В период с 2024 по 2025 годы предприятия топливной энергетики как в РФ, так и в глобальном масштабе, согласно материалам, стали объектами наиболее частых атак, направленных на хищение персональных данных. По данным экспертов, этот тип информации составил 54,5% от общего числа утечек в мире и 57,1% в России в контексте предприятий ТЭК. В первой половине 2025 года в результате инцидентов на мировых предприятиях этой отрасли было скомпрометировано 82,1 млн записей персональных данных, в то время как в России этот показатель составил 4 млн записей.

Дополнительно эксперты отмечают, что в мировом контексте почти в каждом втором случае инцидентов, связанных с предприятиями ТЭК, наблюдалась утечка коммерческой тайны, а в РФ случаев кражи или потери данного типа информации выявлено не было.