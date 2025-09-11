Это позволит в два раза увеличить места для размещения товаров

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries & Russ до 156 тыс. кв. м расширила свой логистический комплекс в Воронеже. Это позволит в два раза увеличить места для размещения товаров, при полном запуске вместимость превысит 90 млн единиц хранения, сообщили ТАСС в пресс-службе РВБ.

"Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) расширила логистический комплекс в Воронеже. Компания уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди. В течение месяца она начнет функционировать. В рамках второй очереди компания ввела в эксплуатацию 79 тыс. кв. м", - рассказали в пресс-службе.

Общая площадь логистического центра теперь составляет 156 тыс. кв. м, это позволит увеличить места хранения товаров продавцов в два раза. Так, при полном запуске вместимость логистического комплекса составит более 90 млн единиц товара. В операционной зоне комплекса будет работать автоматическая лента для сортировки товара и другая современная техника. "Также местные жители получат новые возможности для занятости благодаря увеличению числа заданий на логистическом объекте", - отметили в пресс-службе.

На текущий момент с логистического комплекса в Воронеже ежедневно отгружается и отправляется по всей России более 250 тыс. товаров, с открытием второй очереди эта цифра вырастет. Расширение логистического центра имеет стратегическое значение перед наступлением высокого сезона продаж, поскольку продавцы и производители получат дополнительные возможности для осуществления поставок и хранения. Это положительно скажется на росте оборотов продажи и развитии малого и среднего бизнеса в регионе.

Общая площадь логистических объектов объединенной компании Wildberries & Russ превышает 4 млн кв. м. "Наличие развитой складской инфраструктуры позволяет компании сохранять быстрое время доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия", - подчеркивают в пресс-службе РВБ.