По информации ассоциации, на рыбу и морепродукты приходится свыше 12% всех поставок агропродукции России за рубеж

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Федеральный центр "Агроэкспорт" будут совместно работать над повышением осведомленности российских рыбопромышленных компаний об экспортных возможностях и перспективных направлениях внешних поставок продукции на дружественные рынки. Соглашение об этом подписали президент ВАРПЭ Герман Зверев и руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин.

Как рассказали ТАСС в ассоциации, сегодня на рыбу и морепродукты приходится свыше 12% всех поставок российской агропродукции за рубеж: объем экспорта по итогам 2024 года достиг $4,8 млрд. В соответствии с нацпроектом "Международная кооперация и экспорт", уже к 2030 году российские рыбаки должны нарастить поставки до $8,5 млрд.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, в прошлом году ассоциация провела исследование рынков потребления рыбы, чтобы оценить перспективы российского экспорта. "Мы изучили, в какие страны, в какие годы и какой объем конкретных товарных групп могут поставлять наши предприятия. Потенциал поставок даже больше планового показателя - $8,85 млрд. Переориентация экспортных потоков на дружественные рынки - прежде всего в страны БРИКС+ и Глобального Юга - не только поможет реализовать этот потенциал в полной мере, но и даст новый виток для развития российского экспорта АПК", - сказал он.

"Вместе с тем важно учитывать, что многие из этих рынков станут новыми для российских рыбаков, и для выхода на них потребуется тщательно изучить структуру потребления, потребительские привычки местных жителей, особенности учета импорта, возможные барьеры для поставок. Наше сотрудничество с "Агроэкспортом" поможет обеспечить бизнес необходимыми данными для эффективного освоения новых рынков", - добавил президент ВАРПЭ.

"Уверен, что совместно с ВАРПЭ мы сможем вовлечь в экспортную деятельность еще большее количество компаний рыбной отрасли и оказать им всестороннюю поддержку при выходе на новые рынки", - подчеркнул руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.