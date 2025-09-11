По информации издания, на следующей неделе глава индийской делегации Раджеш Агарвал посетит Вашингтон для обсуждения вопросов по заключению новой сделки

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Индия возобновит переговоры с США о подписании нового торгового соглашения на следующей неделе. Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источник в индийском правительстве.

По его информации, глава индийской делегации на переговорах Раджеш Агарвал отправится в Вашингтон, чтобы продолжить обсуждение вопросов двусторонней торговли и заключения новой сделки, предусматривающей рост товарооборота Индии и США. "Тем самым будет положен конец паузе в переговорном процессе, которая наступила после введения американских 50-процентных пошлин в отношении индийского экспорта. Однако пока не ясно, предложат ли США на переговорах какое-либо ослабление тарифов", - сказал собеседник The Economic Times.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил уверенность в успехе возобновляющихся переговоров. "Индия и США - близкие друзья, - написал он в среду в Х. - Я уверен, что наши торговые переговоры откроют путь к раскрытию безграничного потенциала индийско-американского партнерства. Наши команды работают над скорейшим завершением переговоров".

Моди добавил, что принял предложение президента США Дональда Трампа обсудить по телефону в ближайшее время отношения между двумя странами. "Я с нетерпением ожидаю разговора с президентом Трампом. Мы будем работать вместе, чтобы обеспечить процветающее будущее наших народов", - отметил он.

Изменение подхода США

Как пишет The Economic Times, на решение Вашингтона возобновить торговые переговоры с Нью-Дели могла повлиять дружеская встреча Моди с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине, сигнализировавшая об укреплении сотрудничества.

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по устранению торговых барьеров, а контакты лидеров двух стран состоятся в ближайшие недели.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом, тарифы на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.

Стороны начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале, после визита Моди в Вашингтон. Индия и США стремятся удвоить объем двусторонней торговли и довести его до $500 млрд к 2030 году. Документ планировалось подписать осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для очередных раундов переговоров. Поездка американской делегации в республику для проведения шестого раунда, намечавшаяся на 25 августа, была отменена.