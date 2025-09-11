В Узбекистан вывезли 8,4 тыс. тонн российского шоколада, на втором месте Нидерланды - 910 тонн

ТАШКЕНТ, 11 сентября. /ТАСС/. Узбекистан импортировал более 8 тыс. тонн шоколада (свыше 70% от общего импорта данного продукта) за первые семь месяцев 2025 года. Это следует из данных комитета по статистике республики.

Согласно его информации, страна с января по июль закупила 11,1 тыс. тонн шоколада и шоколадных изделий на сумму $35,9 млн, при этом за аналогичный период в 2024 году было импортировано более 13 тыс. тонн.

Отмечается, что в Узбекистан было ввезено 8,4 тыс. тонн российского шоколада, на втором месте Нидерланды - 910 тонн.

Федеральный центр "Агроэкспорт" сообщил в марте, что экспорт шоколадных кондитерских изделий из России по итогам 2024 года, по оценкам экспертов, вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил почти $850 млн. В июле же "Агроэкспорт" отметил, что экспорт шоколадных кондитерских изделий из РФ в январе - апреле вырос в денежном выражении на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и превысил $254 млн. В топ-5 стран - импортеров российского шоколада входят Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан и Киргизия.

В новость внесены изменения (11:49 мск) - передается с исправлением во втором абзаце, верно - 11,1 тыс. тонн шоколада.