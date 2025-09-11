Суд не удовлетворил апелляционную жалобу Evraz plc по иску Минпромторга России

Компания пыталась оспорить приостановку корпоративных прав в "Евраз НТМК"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Evraz plc по иску Минпромторга РФ о приостановке корпоративных прав этой компании в "Евраз НТМК", включенной в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - написано в карточке дела.

Ранее Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минпромторга РФ к Evraz plc о приостановке корпоративных прав компании в "Евраз НТМК". Evraz plc сообщала, что планирует обжаловать это решение.

В январе 2025 года компания "Евраз НТМК" была включена в список экономически значимых организаций. Закон об особенностях регулирования корпоративных отношений в таких организациях допускает приостановление корпоративных прав иностранной холдинговой компании в отношении предприятия из списка ЭЗО.