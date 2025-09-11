Белоруссия также увеличила показатель по сравнению с 2024 годом и впервые вошла в пятерку наиболее популярных зарубежных направлений, указывается в исследовании сервиса "Авиасейс для бизнеса"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Китай по итогам ранних корпоративных бронирований с вылетом осенью 2025 года опередил Турцию и впервые стал самым популярным зарубежным направлением для деловых поездок. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для организации командировок "Авиасейс для бизнеса" (текст есть у ТАСС).

"Среди зарубежных командировок впервые лидирует Китай (17%), обогнав Турцию (16%). Далее следуют Казахстан и Узбекистан (по 9%) и Беларусь (7%)", - отмечают эксперты.

Белоруссия увеличила показатель по сравнению с 2024 годом и впервые вошла в пятерку наиболее популярных зарубежных направлений.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев назвал такую тенденцию закономерной.

"То, что Китай впервые обогнал Турцию по предварительным бронированиям на осень 2025 года, - это прямое следствие углубления стратегического партнерства и резко возросшего объема двусторонней торговли и инвестиционных проектов. Стабильно высокий спрос на поездки в Казахстан, Узбекистан и, что особенно приятно, резкий рост популярности Беларуси наглядно демонстрирует, какую важную роль играют наши ближайшие партнеры. Это зона приоритетного экономического сотрудничества, и динамика деловых поездок это полностью подтверждает", - подчеркнул он.

Согласно исследованию, наиболее востребованными городами для командировок в России осенью стали Москва (20% всех бронирований), Санкт-Петербург (9%), Сочи (8%), Екатеринбург (4%) и Калининград (3%). Осенью 2024 года пятое место занимал Новосибирск. Калининград впервые вошел в пятерку востребованных направлений для командировок.

Данные в разрезе отраслей

Основную часть поездок формируют компании сферы торговли и ремонта транспорта. В Сочи и Калининграде заметна активность организаций культуры, спорта и досуга, в Москве и Калининграде - медиасферы и информационных технологий.

В числе зарубежных направлений Турция и Китай востребованы у строительных и промышленных предприятий, Казахстан - у компаний научно-технической сферы, Белоруссия - у обрабатывающих производств, сообщили в сервисе.