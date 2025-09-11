Концепция начнет действовать с 1 января 2026 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Система балльной оценки уровня локализации производства фармацевтических товаров начнет действовать в России с 1 января 2026 года. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Решение позволит простимулировать бизнес, развивающий производство лекарственных препаратов на территории страны", - отметили в правительстве.

За изготовление лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций на территории РФ производителям будут начисляться баллы. Продукция будет считаться отечественной при наборе определенного числа баллов, и производящие ее компании смогут получить доступ к инструментам господдержки.

Система направлена на освоение перспективных технологий производства лекарственных средств.