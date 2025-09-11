В городе для аренды доступны 200 автомобилей Renault Duster

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Каршеринг "Яндекс драйв" заработал в Ижевске, сейчас в городе для аренды доступны 200 автомобилей Renault Duster. Об этом сообщили в компании.

"Зона поездок охватывает Ижевск, Нефтекамск и пригороды, включая Чайковский, Воткинск, Кильмезь и др. Подробную карту можно посмотреть в приложении", - говорится в сообщении.

Ижевск стал десятым городом, где открылся сервис. "Яндекс драйв" также работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Саратове, Калининграде, Перми и Челябинске.