ОПЕК+ в августе нарастили добычу на 110 тыс. б/с

Добыча всех стран ОПЕК+ в августе выросла на 60 тыс. б/с

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении по сокращению добычи нефти, в августе 2025 года нарастили производство на 110 тыс. баррелей в сутки (б/с), но при этом превысили план с учетом добровольных ограничений и компенсаций на 870 тыс. б/с. Такие данные приводятся в сентябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно данным МЭА, целевой уровень добычи странами ОПЕК+ в рамках сделки с учетом добровольных сокращений и компенсаций перепроизводства составлял в августе 35,52 млн б/с, а реальная добыча достигла 36,38 млн б/с. Таким образом, объем превышения плана оказался на уровне около 870 тыс. б/с.

