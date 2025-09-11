Его стоимость составит 200 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 11 сентября. /ТАСС/. Туристический комплекс "Норд Байкал" откроется в 2026 году в Северо-Байкальском районе Бурятии, рядом с Байкало-Амурской магистралью (БАМ). Об этом сообщили в правительстве республики.

"Объем инвестиций составляет порядка 200 млн рублей, комплекс будет запущен в 2026 году. В настоящее время идет строительство гостевых домов, приобретена техника: автомобили, снегоходы, багги, скоростной катер, лодки. Всего планируется создать 40 гостиничных номеров и 15 новых рабочих мест", - сообщили в правительстве региона.

Туризм на северном берегу Байкала развивается по проекту "БАМ туристический". По словам заместителя директора инвестиционного департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Марии Бадмацыреновой, для развития туристических проектов - отелей, глэмпингов, ресторанов, турбаз на Дальнем Востоке созданы лучшие условия. "Резиденты преференциальных режимов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) платят налоги по сниженным ставкам, пользуются льготными кредитами, компенсацией страховых взносов и затрат на инфраструктуру", - подчеркнула она.

В городе Северобайкальске реализуется мастер-план, он предусматривает развитие населенного пункта как опорного транспортного и сервисного центра в западной части Байкало-Амурской магистрали, в целом Восточного полигона, также в центре идеи - туризм и сохранение экологии Байкала.