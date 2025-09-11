Работы планируется завершить до конца 2025 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Россети" начали строительство линии 110 кВ на юго-западе Забайкальского края для электроснабжения месторождения Зашулан. Протяженность транзита составит 85,5 км, работы планируется завершить до конца 2025 года, говорится в сообщении компании.

Специалисты "Россети Сибирь" установят свыше 400 металлических опор, смонтируют 270 км проводов. При строительстве используется только российское оборудование, общая стоимость работ превысит 3 млрд руб.

"Зашулан - один из крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в регионе. Он включен в программу развития угольной промышленности России до 2035 года, утвержденную правительством РФ. Освоением занимается совместное предприятие российской "Эн+" и китайской China Energy, являющееся резидентом ТОР "Забайкалье", - говорится в сообщении.

В "Россетях" отметили, что топливо будет использоваться для нужд ЖКХ Забайкальского края, его также будут поставлять в Китайскую Народную Республику. Благодаря открытию производства вырастут налоговые поступления и будет создано более 1,7 тыс. рабочих мест.

На питающей линии электропередачи будет проложен инновационный провод, который имеет повышенную пропускную способность, уменьшает риск гололедообразования и обеспечивает снижение уровня потерь. "В Забайкалье такое решение применяется впервые", - подчеркнули в "Россетях".

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.