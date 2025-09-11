Суть исковых требований не раскрывается

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российское подразделение французской косметической компании L’Oreal подало иск к Центральному таможенному управлению (ЦТУ) на сумму 895,8 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан в Арбитражный суд Москвы и зарегистрировал 8 сентября 2025 года. Суть исковых требований не раскрывается.

Французская компания L'Oreal приостановила прямые продажи и инвестиции в России в 2022 году, но не покинула рынок полностью, так как продолжает поддерживать локальное производство в Калужской области.