МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Росатом и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности (CNNC) подписали меморандум о взаимопонимании по кадровому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба Росатома.

Стороны договорились о развитии стратегического партнерства и совместных инициатив в области кадрового потенциала и рынка труда. Соглашение предусматривает координацию деятельности в сфере развития человекоцентричного подхода к подготовке и развитию кадров; сотрудничество между молодежными и женскими отраслевыми сообществами двух стран и многое другое.

"Мы всегда открыты к диалогу и заинтересованы в развитии партнерства с Китайской государственной корпорацией ядерной промышленности по кадровой линии, в том числе в многостороннем формате, который мы с вами установили в рамках платформы по атомной энергетике на базе БРИКС. Мы убеждены, соглашение и дорожная карта, подписанные сегодня, позволят четко определить этапы, цели и зоны ответственности, что, безусловно, повысит эффективность совместной работы. Мы надеемся на укрепление двустороннего сотрудничества в сфере развития высокотехнологичного рынка труда и кадрового потенциала", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора Росатома по персоналу Татьяны Терентьевой.

Для Росатома сотрудничество с Китайской государственной корпорацией ядерной промышленности было и остается одним из ключевых приоритетов. Важным событием прошлого года стало создание ядерной платформы БРИКС - добровольного альянса компаний и профессиональных атомных сообществ из стран БРИКС. CNNC является активным участником данной инициативы.