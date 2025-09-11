Функция появилась у части пользователей в тестовом режиме

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Яндекс Go" и BelkaCar объявили о запуске теста технологического партнерства, теперь машины BelkaCar можно арендовать в приложениях "Яндекс Go" и "Яндекс драйв". Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Тестовая возможность появилась в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. После окончания бета-теста сервис расширит число пользователей, которым доступна новая функция", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, благодаря партнерству сервисы оптимизируют распределение машин в городе - пользователям каршеринга будет легче найти машину поблизости даже в часы высокого спроса. Функция появилась у части пользователей в тестовом режиме.

Аренда машин BelkaCar через приложения "Яндекса" доступна по тарифу "Минуты". Стоимость поездок не отличается от приложения сервиса. Скидки, бонусы и промо-тарифы в рамках теста действуют только в приложении BelkaCar, добавили в сервисе.