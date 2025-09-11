Росэнергоатом: доля сибирских АЭС в выработке атомной генерации составит 13%

В диапазоне до 2042 года запланирован ввод дополнительно более 1,2 тыс. МВт электрической мощности

ТОМСК, 11 сентября. /ТАСС/. Доля атомной генерации в Сибири превысит 5 ГВт к 2042 году, что составит около 13% всей выработки АЭС России. Об этом сообщил генеральный директор концерна "Росэнергоатом" Александр Шутиков во время рабочей поездки в Томскую область.

"В диапазоне до 2042 года запланирован ввод дополнительно к существующему сооружаемому <...> реактору БРЕСТ-300 еще двух быстрых реакторов большой мощности - более 1 200 МВт электрической мощности. Кроме этого, запланировано в сибирском регионе, место будет определено дополнительно, строительство Сибирской АЭС <...>. Таким образом, общий прирост атомной мощности в сибирском регионе должен возрасти до более 5 ГВт. Соответственно, доля будет примерно около 13% всей выработки атомной генерации. Это очень хороший результат для Сибири", - сказал Шутиков.

Ранее в госкорпорации "Росатом" сообщали, что на период после 2035 года в генеральной схеме предусмотрены новые регионы для строительства АЭС - Урал, Сибирь, Дальний Восток, а также новые типы реакторов, в том числе реакторы на быстрых нейтронах, необходимые для замыкания ядерного топливного цикла, и энергоблоки средней и малой мощности. В общей сложности до 2042 года запланирован ввод 38 энергоблоков АЭС суммарной мощностью 29,3 ГВт.