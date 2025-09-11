Другими барьерами развития отрасли являются технологические и социальные аспекты, отметил исполнительный директор Сбера Илья Малышев

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Отсутствие интероперабельности является одним из факторов, которые препятствуют развитию токенизации активов в России. Об этом сообщил исполнительный директор Сбера Илья Малышев на конференции "ЦФА и Crypto: практика токенизации активов".

"[Мы наблюдаем] отсутствие интероперабельности (совместимости между различными системами - прим. ТАСС) на текущий момент времени", - отметил Малышев.

По его словам, другими барьерами развития отрасли являются технологические и социальные аспекты, связанные с необходимостью формирования доверия к цифровым активам.