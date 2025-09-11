Среди отечественных проектов учебно-тренировочных самолетов директор ОКБ Микояна Алексей Матвеев выделил Миг-УТС, Як-130 и УТС-800

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Учебно-тренировочные самолеты чешского производства будут полностью заменены на российские летательные аппараты. Об этом заявил первый заместитель управляющего директора ОКБ ОТА - директор ОКБ Микояна Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") Алексей Матвеев.

"Сейчас эта ниша (производство учебно-тренировочных самолетов - прим. ТАСС) разрабатывается настолько активно, что через несколько лет машины чешского производства будут точно заменены", - сказал он в ходе второго форума студентов-целевиков ПАО "ОАК" в Московском авиационном институте (МАИ).

Среди отечественных проектов учебно-тренировочных самолетов Матвеев выделил Миг-УТС, Як-130 и УТС-800.