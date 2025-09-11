Путина озаботили низкие показатели эффективности госуслуг для бизнеса

По словам главы АСИ Светланы Чупшевой, агентство вместе с федеральными ведомствами анализирует, каких улучшений можно добиться

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание на данные о недостаточной эффективности госуслуг для бизнеса и поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) поработать над исправлением ситуации.

Речь об этом зашла на встрече с главой АСИ Светланой Чупшевой. "Вот я смотрю ваши материалы - Business Ready, три направления оценки. Нормативно-правовая база - первое место, качество реализации услуг - первое место, эффективность реализации госуслуг - 22-е место. Это что?" - поинтересовался глава государства.

Чупшева пояснила, что Россия подготовила всю необходимую нормативную базу для поддержки инвестиций, создала удобные сервисы и перевела многие из них в онлайн. "А вот что касается эффективности реализации услуг - это правоприменение и операционная деятельность. Иногда у нас законы приняты, услуги работают, но по каким-то мероприятиям бизнес сталкивается с административными барьерами, например", - указала глава АСИ. По ее словам, агентство вместе с федеральными ведомствами анализирует, каких улучшений можно добиться.

Путин попросил ее продолжать работу в этом направлении. "Потому что одно дело - принять нормы, мы во многих сферах, к сожалению, с этим сталкиваемся, а другое дело - их исполнение реальное. Нам же нужна реальная отдача от того, как они работают", - подчеркнул президент.