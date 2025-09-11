Средства выделят на строительство и модернизацию объектов теплоснабжения

ЯКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Казначейский инфраструктурный кредит в размере 869 млн рублей одобрен для Республики Саха (Якутия), средства направят на строительство и модернизацию объектов теплоснабжения. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"Сегодня на заседании оперативного штаба под руководством заместителя председателя правительства России Марата Шакирзяновича Хуснуллина одобрили заявку нашей республики на получение казначейского инфраструктурного кредита в размере 869 млн рублей. <…> В Алдане будут построены три крупные котельные на газовом топливе <…>. В Нерюнгри в рамках мастер-плана города обновим и модернизируем теплосети", - написал он.

Николаев подчеркнул, что строительство новых котельных сделает систему теплоснабжения надежнее и экологичнее. Проект будет реализован в 2025-2027 годах, добавил глава республики.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов сообщил ТАСС о проведении комплекса мероприятий, которые должны сдержать рост субсидий организациям коммунального комплекса (ОКК). В частности, речь идет об оптимизации расходов на коммунальные услуги в госучреждениях.

За последние пять лет субсидии ОКК в Якутии выросли более чем в два раза - с 24,3 млрд рублей до 50 млрд рублей в этом году, сообщили в региональном правительстве.