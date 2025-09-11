Рассмотрение иска "Транснефти" к Cisco отложили до 23 сентября

Российская компания требует солидарно взыскать с американского производителя программного обеспечения убытки в 56 млн рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отложил до 23 сентября рассмотрение иска "Транснефти" к американскому производителю программного обеспечения (ПО) Cisco на сумму 56 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел.

"Транснефть" требовала солидарно взыскать с Cisco Systems и ООО "Сиско солюшенз" убытки в 56 млн рублей, причиненные в результате одностороннего отказа от исполнения договорных обязательств. Однако суд сначала оставил заявление без движения, а в конце октября 2024 года вернул его "Транснефти". Компания оспорила это решение, и апелляционный суд удовлетворил жалобу "Транснефти", направив дело на новое рассмотрение.

Ранее "Транснефть" подала иски на 83,1 млн рублей к американской технологической компании IBM, к американским производителям ПО Red Hat на 12,8 млн рублей и Citrix на 17,1 млн рублей, а также три иска суммарно на 62 млн рублей к Cisco. Иски к IBM, Red Hat и к Cisco на 5,85 млн рублей суд удовлетворил, а еще одну из претензий к Cisco на 193 тыс. рублей "Транснефть" отозвала.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.