При этом производство они увеличили на 530 тыс. б/с

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти, увеличили в августе 2025 года производство на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 36,947 млн б/ c против 36,417 млн б/с, но добывали на 321 тыс. б/с ниже плана с учетом добровольных сокращений и компенсаций. Это следует из данных, представленных в отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Без Ливии, Ирана и Венесуэлы, которые освобождены от исполнения сделки, объем производства странами альянса составил 36,947 млн б/с. А с учетом всех добровольных ограничений и графиков компенсаций, предусмотренных на июль, страны ОПЕК+ должны были добывать 37,268 млн б/с. Таким образом, альянс добывал ниже плана на 321 тыс. б/с.

При этом восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, превысили в августе целевой уровень добычи на 110 тыс. б/с, нарастили добычу на 552 тыс. б/с.

В августе восемь стран ОПЕК+ должны были нарастить добычу нефти по сравнению с июлем на 742 тыс. б/с с учетом обновленных обязательств по компенсации сверхдобычи, до 32,072 млн б/с. Однако реально добыча выросла на 552 тыс. б/ с, до 32,182 млн б/с. Таким образом, превышение плана составило 110 тыс. б/с.