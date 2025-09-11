Такое решение снизит ущерб, который наносят разливы рек, и поможет сохранить жизни людей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит Амурской области 1 млрд рублей на строительство инженерных сооружений для борьбы с паводками. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с членами правительства.

В ходе своей рабочей поездки в Амурскую область в конце июля глава кабмина в том числе обсуждал возможность ускорить возведение дамбы в Благовещенском районе.

"Сегодня примем решение выделить дополнительно 1 млрд рублей на эти цели, что позволит сохранить набранный на объекте высокий темп строительства. Рассчитываем, что такое решение снизит ущерб, который наносят разливы рек, и, главное, поможет сохранить жизни людей", - сказал премьер.

Мишустин отметил, что самым эффективным средством в борьбе с подтоплениями являются именно водозащитные сооружения, насыпи и укрепление берегов.

Глава кабмина подчеркнул, что в случае паводков и наводнений, которые в том числе вызваны погодными аномалиями, правительство всегда предоставляет помощь - это и экстренная помощь спасателей, и финансовая поддержка для того, чтобы "люди могли восстановить хозяйство, как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.".