МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Туристический поток на курорты Краснодарского края может увеличиться осенью в пределах 35% благодаря открытию аэропорта, сообщил ТАСС директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

"Это очень хорошая новость для индустрии гостеприимства, которая может поменять весь расклад на бархатный туристический сезон и существенно укрепить позиции Краснодарского края, потерявшего часть туристов из-за Анапы. Турпоток на курорты Краснодарского края может вырасти осенью в пределах 35% благодаря открытию аэропорта. Однако все будет зависеть от количества рейсов и цен", - сказал он.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.

По данным Росавиации, первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.