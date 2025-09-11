Компания не указала некоторые условия акции и получения бонусов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала "МТС банк" за распространение ненадлежащей рекламы, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее служба возбудила дело и признала рекламу организации ненадлежащей.

"Радиореклама содержала привлекательную информацию о получении кешбэка в размере 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка. Однако иные сведения об условиях акции и получения бонусов в ролике отсутствовали", - отметили в ФАС.

По мнению службы, такие действия "МТС банка" могли ввести потребителей в заблуждение.

За размещение ненадлежащей рекламы ФАС России назначила организации штраф.