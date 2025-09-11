S7 Airlines планирует выполнение рейсов в Краснодар

О дате начала полетов авиакомпания сообщит после получения соответствующего согласования

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines планирует выполнение рейсов в аэропорт Краснодара, сообщит о дате начала полетов после соответствующего согласования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"S7 Airlines планирует выполнение рейсов в аэропорт Краснодара. О дате начала полетов сообщим дополнительно после получения соответствующего согласования", - говорится в сообщении.

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября. Аэропорт не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений аэропорт Краснодара поддерживал высокую степень готовности для возобновления работы, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников.