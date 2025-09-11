Можно ожидать прибавки в Краснодарский край в 400-500 тыс. туристов, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Турпоток в Краснодарский край в межсезонье может вырасти на 25%, в Крым - на 50% благодаря открытию аэропорта Краснодара, сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Думаю, что до конца года можно ожидать прибавки в турпотоке в [Краснодарский край] в 400-500 тыс. туристов благодаря открытию аэропорта. Это прирост 25% к тем цифрам, которые мы бы получили без аэропорта. <…> Турпоток в Крым, я думаю, увеличится на 50% в межсезонье", - сказал он.

Эксперт отметил, что Краснодар - важнейший аэропорт на юге России, он открывает доступ ко многим российским курортам. "Анапа - до нее 2,5 часа езды. В Крым можно попасть за четыре-пять часов", - объяснил он.

По словам вице-президента АТОР, открытие аэропорта Краснодара положительно повлияет на туризм уже в этом году. "Я думаю, что уже в этом году многие туристы, которые планировали поездку на машине, с удовольствием пересядут на самолет, тем более что в межсезонье цены невысокие и выигрыш во времени колоссальный", - отметил Ромашкин.

Он подчеркнул, что сегодняшняя новость даже в большей степени интересна для крымчан. "Анапа у нас в некотором спаде. Не думаю, что там будет взрыв спроса. А Крым у нас точка роста, он растет на 30-40%. В бизнесе работает так, что надо помогать сильнейшему. Аэропорт прибавит Крыму уверенности и сил. Уверен, что первые рейсы будут заполнены на 100%", - резюмировал эксперт.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. По данным Росавиации, первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.