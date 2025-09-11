В частности, речь шла о производстве и поставке высокотехнологичной трубной продукции

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель наблюдательного совета Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых обсудили ход и перспективы сотрудничества, говорится в сообщении холдинга.

"В частности, речь шла о производстве и поставке высокотехнологичной трубной продукции ОМК для реализации крупных инвестиционных проектов "Газпрома", - отметили в "Газпроме".

ОМК - российский производитель высококачественной металлургической продукции и комплексных решений для экономики. В состав компании входят шесть металлургических и машиностроительных предприятий, сервисная и торговая сети.