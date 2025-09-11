По словам главы Минэнерго Соединенных Штатов Криса Райта, их цель заключается в том, чтобы союзники "могли покупать энергию у надежных друзей, которые ее поставляют, а не у противников"

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Администрация США ставит своей целью свести поставки российского газа в Европу к нулю и полностью заменить их своими энергоресурсами. Об этом на специальном брифинге по телефонной связи заявил находящийся в рабочей поездке в Европе глава Министерства энергетики США Крис Райт.

"Наша цель заключается в том, чтобы обеспечить экспорт американских энергоресурсов нашим союзникам по всему миру, чтобы они могли покупать энергию у надежных друзей, которые ее поставляют, а не у противников. Я думаю, что этот момент особенно актуален здесь, в Европе, где я нахожусь сегодня, где почти 50% импортируемого природного газа поступает из России. Мы стремимся свести этот показатель к нулю", - сказал он.

"И главным источником, заполняющим эту нишу, является экспорт энергоресурсов из Соединенных Штатов", - добавил Райт.